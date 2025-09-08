  • Спортс
Евгений Свечников о жене-американке: «Она в России третий год, ей все по душе. Очень нравятся люди, наш менталитет, еда и баня»

Евгений Свечников заявил, что его жене-американке нравится Россия.

В это межсезонье 28-летний форвард перешел из «Торпедо» в «Амур».

– Какие ваши впечатления от Хабаровска как города?

– Мы там провели недели три, и за это время, честно говоря, я мало куда сходил – только в пару ресторанов с ребятами, потому что все равно у нас были трехразовые тренировки в день. Но видно, что город приятный, и мне на самом деле нравится. Природа очень красивая, и закаты самые лучшие. Не зря он находится рядом с Японией.

Говорят, там самые красивые закаты, и нам это передается. Также болельщики очень хорошие, они любят команду и поддерживают ее. Поэтому приятно находиться в таком клубе, как «Амур».

– Ваша жена тоже переедет в Хабаровск?

– Мы пока на выезде, и когда домой вернемся, она приедет в Хабаровск.

– Ваша жена – американка, ей нравится жить в России?

– Уже третий год она здесь. Ей очень нравится и жизнь, и люди, и мои друзья, и наш менталитет, и наша еда, и наша баня, то есть ей все очень по душе.

– Сразу понравилось или потребовалось время на адаптацию?

– Естественно, первые две недели был шок из-за того, что все по-другому, говорят на другом языке и другой климат.

Все неудобно, непривычно, но со временем обжилась и уже ей очень нравится, – сказал нападающий «Амура» Евгений Свечников.

«Амур» всухую обыграл «Сибирь» – 2:0. Дорожко сделал 34 сэйва

