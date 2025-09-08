Экс-губернатор Омской области Полежаев о Ягре: «От женских услуг не отказывался, проигрывал крупные суммы в казино. Удержать такого игрока 4 сезона – попробуйте сейчас»

Экс-губернатор Омской области заявил, что Яромир Ягр проигрывал деньги в казино.

Чешский нападающий выступал за «Авангард » в локаутном сезоне-2004/05, а также с 2008 по 2011 год.

– Я все знал. Как он живет, куда ходит, где пиво пьет. Знал, что поздно вечером он ездит на лед тренироваться один. Для меня еще почему важно было – человек-то звездный, всякое могло быть. Это не простой игрок – это явление в мировом хоккее. И я отвечал за него. В том числе и за безопасность.

И за отношения в команде – чтобы не дай Бог была атмосфера, которая отторгала бы. Завистников-то очень много! Ягр выходит на площадку – с ним рядом многие бледнеют! Зависть же и внутри команды существует, люди есть люди. Поэтому за этим тоже надо было внимательно наблюдать.

Он же четыре сезона отыграл. Удержать такого игрока четыре сезона… Попробуйте где-нибудь сейчас. Год максимум играют! Значит, он считал это нужным и возможным для себя. И не одни деньги его соблазняли.

– Про Ягра говорили, что только одна слабость у него была – казино.

– Играл он, да. И проигрывал. Крупные суммы причем. И в Америке, и в Омске. Вот такая слабость.

Я не вмешивался, это личное. Кто-то водку пьет, кто-то к бабам ходит. Ягр водку не пил, от женских услуг не отказывался. Ну, а вот эта слабость была – не астрономические цифры он там проигрывал. Увлекался просто и все.

– Как проходил процесс подписания Ягра? Известно, что вы лично вели переговоры.

– Да. Локаут же был. Все канадцев набирали. А у меня возникла мысль: почему не Ягра? Заочно он обо мне знал со слов Глинки. Они же с Ягром в Нагано выиграли Олимпиаду. С Иваном мы в очень хороших отношениях были… Судьба Ивана трагична, чудеснейший человек (Глинка работал в «Авангарде» в 2002-2003 годах, в августе 2004 года погиб в автокатастрофе – Спортс’’).

Я просто горжусь, что такие люди соглашались и приезжали работать в Омск – и не за такие уж большие деньги. Чехи знали, что в Омске очень хороший климат – не природный, а человеческий. Труда с ними договариваться практически не было. Мы кого хотели, тех приглашали – и они соглашались.

– Это еще то поколение чехов, которые учили в школе русский язык.

– Да, они все хорошо знали русский. И Ягр отлично говорит на русском, – сказал бывший губернатор Омской области Леонид Полежаев в интервью Спортсу’‘ .

«Это предательство! Снесли память о Романе Абрамовиче». Разгромное интервью бывшего омского губернатора Полежаева