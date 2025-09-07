«Амур» всухую обыграл «Сибирь» – 2:0. Дорожко сделал 34 сэйва

«Амур» всухую обыграл «Сибирь» в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Игра проходила в Новосибирске и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Вратарь «Амура » Максим Дорожко отразил все 34 броска в створ ворот. По две голевые передачи сделали Кэмерон Ли и Илья Талалуев .

Следующий матч хабаровчане проведут в гостях 9 сентября с «Барысом», «Сибирь» 12 сентября дома встретится с «Адмиралом».