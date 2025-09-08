Дубакин после победного гола в матче с «Сибирью»: «Новосибирск – мой родной город. Офигенно сюда приезжать и выигрывать»

Сергей Дубакин высказался о победе «Амура» над «Сибирью» (2:0).

25-летний форвард, ранее выступавший за новосибирский клуб, стал автором победной шайбы в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Новосибирск – мой родной город. Офигенно сюда приезжать и выигрывать. Было немного жарковато, плюс столько болельщиков пришло. Но мы готовились все лето, условия для нас привычные.

Офигенная арена, офигенная поддержка у «Сибири ». Сегодня она и нам помогла, получается. В Астану едем с хорошим настроением», – сказал Дубакин .