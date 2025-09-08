Дубакин после победного гола в матче с «Сибирью»: «Новосибирск – мой родной город. Офигенно сюда приезжать и выигрывать»
Сергей Дубакин высказался о победе «Амура» над «Сибирью» (2:0).
25-летний форвард, ранее выступавший за новосибирский клуб, стал автором победной шайбы в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Новосибирск – мой родной город. Офигенно сюда приезжать и выигрывать. Было немного жарковато, плюс столько болельщиков пришло. Но мы готовились все лето, условия для нас привычные.
Офигенная арена, офигенная поддержка у «Сибири». Сегодня она и нам помогла, получается. В Астану едем с хорошим настроением», – сказал Дубакин.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: телеграм-канал «Амура»
