Дементьев о перспективах «Шанхая»: «Команда собрана с листа, нужно время. Да, обыграли СКА, но прогнозы давать преждевременно»

Алексей Дементьев оценил перспективы «Шанхая» в новом сезоне КХЛ.

Вчера китайский клуб обыграл СКА со счетом 7:4.

– Мне понравился матч. Полные трибуны, шикарная атмосфера, быстрая игра, отменный контроль шайбы. Много риска было в игре как одной, так и другой команды. Был очень интересный хоккей, и совершенные ошибки были конвертированы в голы и счет получился крупным.

– Какой результат, на ваш взгляд, может показать «Шанхай» в этом сезоне?

– Очень сложно сказать сейчас. Нужно время, так как по факту команда собрана с листа. Да, играет хорошо, это заметно было и на Кубке мэра Москвы.

Команда сыграла очень продуктивно, удачно, поэтому и в первом матче обыграла СКА с достаточно крупным счетом. Но нужно просто подождать и преждевременно что-либо сейчас говорить и прогнозировать, – сказал хоккейный агент Алексей Дементьев .

