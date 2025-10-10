Козырев о 3:0: «Начало матча было за «Сочи». Потом «Северсталь» выровняла игру, забила важные голы и в концовке играла на результат»
Андрей Козырев оценил победу над «Сочи» (3:0) в Фонбет Чемпионате КХЛ.
– Начало матча было за соперником. Потом мы подвыровняли игру. В начале не успевали, не попали в скорости. Затем забили – важные голы и в результате уже концовку играли на результат.
- Серьезная ситуация с травмированными. Их довольно много. Считаете ли вы эту ситуацию тяжелой?
– Есть у нас и травмированные, есть и молодые игроки, которые играют. Нормальная ситуация.
– Вызывать пока никого не планируете?
– Мы уже всех вызвали, кого можно было, – сказал тренер «Северстали».
