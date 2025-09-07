Дементьев о СКА: «У команд Ларионова много позитива в игре – это было видно и с «Шанхаем». Жду красивого хоккея»
Алексей Дементьев считает, что СКА будет красиво играть в текущем сезоне.
В первом матче сезона армейцы уступили «Шанхаю» со счетом 4:7.
– Что вы ждете от СКА под руководством Игоря Ларионова?
– Жду красивой игры. В принципе это и было видно в первой игре против «Шанхая», да и до этого в тренировочных матчах. Рисунок игры достаточно быстр – у команды Ларионова он атакующий, в одно касание.
Много позитивных вещей можно найти в игре команд, которыми управляет Игорь Николаевич. Поэтому того же самого и жду здесь, в СКА, – сказал хоккейный агент Алексей Дементьев.
Ларионов о СКА: «Умеем забивать красиво, но все команды играют плотно. Нужны не самые красивые голы – с подставлением, с помехой»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
