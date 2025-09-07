Дементьев о СКА: «У команд Ларионова много позитива в игре – это было видно и с «Шанхаем». Жду красивого хоккея»

Алексей Дементьев считает, что СКА будет красиво играть в текущем сезоне.

В первом матче сезона армейцы уступили «Шанхаю» со счетом 4:7.

– Что вы ждете от СКА под руководством Игоря Ларионова?

– Жду красивой игры. В принципе это и было видно в первой игре против «Шанхая », да и до этого в тренировочных матчах. Рисунок игры достаточно быстр – у команды Ларионова он атакующий, в одно касание.

Много позитивных вещей можно найти в игре команд, которыми управляет Игорь Николаевич. Поэтому того же самого и жду здесь, в СКА , – сказал хоккейный агент Алексей Дементьев .

