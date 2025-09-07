Меркли о матчах «Шанхая» со СКА: «Будет хорошее противостояние, ждем много веселья. Фанаты нас поддерживали, хотя мы играли на прошлой арене СКА»

Ник Меркли поделился мнением о дерби между «Шанхаем» и СКА.

Обе команды базируются в Санкт-Петербурге. Вчера «Шанхай » победил в очном матче со счетом 7:4.

«Это была большая игра для нас. Очень рад быть с этими ребятами, сражаться вместе с ними. СКА – непростой соперник, поэтому особенно приятно выиграть в такой важной игре.

Здесь было много фанатов, которые поддерживали нас, хотя мы играли на прошлой арене СКА. Это хорошее ощущение.

У нас в Петербурге будет хорошее противостояние, так что ждем много веселья», – сказал нападающий «Шанхая» Ник Меркли .

