Меркли о матчах «Шанхая» со СКА: «Будет хорошее противостояние, ждем много веселья. Фанаты нас поддерживали, хотя мы играли на прошлой арене СКА»
Ник Меркли поделился мнением о дерби между «Шанхаем» и СКА.
Обе команды базируются в Санкт-Петербурге. Вчера «Шанхай» победил в очном матче со счетом 7:4.
«Это была большая игра для нас. Очень рад быть с этими ребятами, сражаться вместе с ними. СКА – непростой соперник, поэтому особенно приятно выиграть в такой важной игре.
Здесь было много фанатов, которые поддерживали нас, хотя мы играли на прошлой арене СКА. Это хорошее ощущение.
У нас в Петербурге будет хорошее противостояние, так что ждем много веселья», – сказал нападающий «Шанхая» Ник Меркли.
Чехович о победе над СКА: «У «Шанхая» отличный состав, активный и интересный хоккей. Все кайфуют от этого»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Metaratings
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости