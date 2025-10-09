  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Галлан о 3:2 с минским «Динамо»: «У «Шанхая» большинство здорово сыграло. Знали, что шайба в перерыве будет засчитана, шока не было. От Рендулича жду 50 голов»
Галлан о 3:2 с минским «Динамо»: «У «Шанхая» большинство здорово сыграло. Знали, что шайба в перерыве будет засчитана, шока не было. От Рендулича жду 50 голов»

Жерар Галлан оценил победу «Шанхая» над «Трактором» (3:2) в Fonbet КХЛ.

На 20-й минуте игры форвард Ник Меркли забросил шайбу в ворота Зака Фукале после передачи Гэйджа Квинни. Гол был отменен за 20 секунд до конца периода. 

После видеопросмотра в перерыве судья Виктор Гашилов засчитал взятие ворот и добавил 20 секунд ко 2-му периоду.

– Большинство очень здорово сработало. Спецбригада сыграла ключевую роль в матче. Наш вратарь сегодня лучший игрок.

– Насколько довольны игрой «5 на 5»? Ваша команда в равных составах уступила 0:1.

– Нужно добавлять. Сегодня мы проиграли в игре в формате «5 на 5». Это не тот сценарий, в котором мы должны выигрывать. Но мы рады победе в любом случае.

– Насколько уникальный случай, когда гол был засчитан в перерыве?

– Я играл и тренировал продолжительное количество времени, но для меня это первый раз.

– Эта засчитанная шайба должна была приободрить команду, но получилось наоборот. Почему?

– Мне в целом не понравилось, как начали второй период. Рано удалились, но потом реабилитировались. Мы знали, что шайба будет засчитана и не были шокированы. Не скажу, что это как‑то изменило наше настроение.

– Рендулич забросил 50 шайбу в КХЛ. Как вам удалось перезагрузить его?

– Не считаю, что [он] перезапускал карьеру. Он очень опытный игрок, с хорошим броском, как только он им пользуется, случаются такие шайбы. Ему нужно просто больше бросать, тогда все получается. Он играет с двумя очень хорошими партнерами. Я ожидаю от него еще 50 голов в этом сезоне, – сказал главный тренер «Шанхая». 

Гол, который засчитали... в перерыве. Вы когда-нибудь такое видели?

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
