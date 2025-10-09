  • Спортс
  • Квартальнов о 2:3 с «Шанхаем»: «Надо бросать по воротам, красота не нужна. Начинаешь выдумывать, чувствовать себя мастером, когда игра не идет – это надо пресекать»
0

Дмитрий Квартальнов высказался о поражении от «Шанхая» в Fonbet КХЛ.

Минское «Динамо» уступило в выездном матче со счетом 2:3. 

– Игра в неравных составах предрешила все моменты. У нас больше было большинства. «5 на 5» мы контролировали игру. Но игра существует из большинства и меньшинства. У нас должны быть ребята, которые должны решать, но не получилось. Начинаем искать лишний пас, шайба даже не доходила до ворот.

– Что не получилось при игре в меньшинстве?

– Пропустили три гола. Соперник здорово играл. Шайба доходила. Надо было выбрасывать шайбу.

– Когда узнали, что пропустили второй гол?

– Мы знали, видели, что гол был. Когда был бросок, было два рикошета. Надо бросать по воротам. Красота в принципе не нужна. Мы раз бросили и забили гол, потом шайба не доходила. Посмотрите второй гол. Когда делают правильное действие нам в ворота, оно происходит правильно.

А когда начинаешь выдумывать, чувствовать себя мастером… Можно забить и почувствовать себя мастером, но когда не идет и уже не первую игру, надо это пресекать и выполнять то, о чем мы говорим.

– Общались ли с Сотишвили после матча? Его удаление стало роковым.

– Нет, есть ошибки. Согласен, это дурацкое удаление. Ребята должны контролировать себя. Доигрывали, и ни с того ни с сего так получилось, – сказал главный тренер минского «Динамо». 

Гол, который засчитали... в перерыве. Вы когда-нибудь такое видели?

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
