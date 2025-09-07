  • Спортс
Гатиятулин о Денисенко: «Верим в его амбициозность. Гриша входил в число лучших по своему году, был лучшим бомбардиром МЧМ – мастерство никуда не делось»

Анвар Гатиятулин заявил, что верит в успех Григория Денисенко в «Ак Барсе».

Ранее 25-летний форвард подписал с клубом из Казани контракт на год. В карьере у Денисенко 34 матча и 7 (0+7) очков в НХЛ. В АХЛ – 243 игры и 159 (64+95) результативных действий.

– Пожалуй, главным новичком «Ак Барса» стал Григорий Денисенко. У многих этот трансфер вызвал сомнения, ведь большую часть времени он провел в АХЛ, играл неважно. Чего вы ждете от него?

– Его я знаю с детства. Когда я работал в «Тракторе» с игроками 2000 года рождения, против нас часто играл тюменский «Газовик». Морозов, Марченко, Денисенко, Галенюк –  все выступали за эту команду. При этом Гриша чаще играл за 1999 год, но в свой 2000-й возвращался. Мы общались с ним и были на связи.

Это техничный игрок с руками, с броском, праворукий. Важно создать ему правильные условия для адаптации после Северной Америки. Спешить не будем. Ведь он до старта чемпионата проведет с командой только три тренировки и будет играть с листа.

– Не боитесь ли, что слишком рискуете с Денисенко?

– Верим в него, в его амбициозность. Гриша по делу входил в число лучших нападающих мира по своему году, был капитаном сборной, лучшим бомбардиром МЧМ. За океаном не задалось так, как он планировал, но мастерство никуда не делось, только добавилось желания доказать.

А в остальном любой новичок – это риск в определенном плане. Нет такого, что ты заранее можешь сказать: берем этого, и он сделает нас чемпионами. Поэтому главная цель – создавать условия, чтобы все сильные стороны игрока приносили максимальную пользу команде, – сказал главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин.

Гатиятулин о смене капитана в «Ак Барсе»: «Яшкина мы не отстранили, но действуем с учетом прошлого опыта. Его игра – пример для многих, он остается одним из лидеров»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Бизнес Online»
