Гатиятулин о смене капитана в «Ак Барсе»: «Яшкина мы не отстранили, но действуем с учетом прошлого опыта. Его игра – пример для многих, он остается одним из лидеров»

Анвар Гатиятулин прокомментировал смену капитана в «Ак Барсе».

Вместо Дмитрия Яшкина капитаном казанского клуба стал Алексей Марченко.

– А почему Дмитрия Яшкина лишили капитанской нашивки?

– Мы его не отстранили, он не потерял нашего доверия, но действуем с учетом прошлого опыта. У меня была такая ситуация в «Тракторе», когда у некоторых ребят была схожая ситуация (речь о разводе, Яшкин расстался со своей супругой Надией – Спортс’‘). Я с ними разговаривал, они меня уверяли, что это никак им не мешает. Они сами этого не замечали, но это им мешало и отвлекало.

С Димой мы на эту тему поговорили, рассказал ему о случаях тех, кто проходил такую историю, о моем опыте, с которым я не хочу снова сталкиваться. Я ему сказал, что он остается одним из наших лидеров, а его игра – это вообще пример для многих. Яшкин – опытный игрок, так что он понимает, что мы думаем прежде всего о командном успехе.

– В прошлом сезоне ходили различные разговоры о конфликтах Яшкина с одноклубниками…

– Никаких глобальных конфликтов за прошлый сезон не было. Знаете, у нас мужской коллектив, мы иногда и внутри тренерского штаба можем поговорить на повышенных тонах. Иногда так спорим, что лучше этого не видеть.

В мужском коллективе все не могут быть друзьями. Это нормально. У нас есть цель – выиграть Кубок Гагарина. Нас для этого пригласили сюда, создали все условия. В определенные моменты какие-то ситуации могут произойти.

Хоккей – эмоциональная игра, у всех есть амбиции и раздевалка может закипать. Важно только, чтобы в тяжелые моменты ситуация не выходила из берегов. Вот для таких ситуаций и нужен опытный костяк, который найдет правильные слова и действия, – сказал главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин.

Зарипов о трансферных неудачах «Ак Барса»: «Не можем клеветать на кого-то, но факты налицо – игроки-лидеры прошлого чемпионата проведут сезон за конкурентов»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Бизнес Online»
