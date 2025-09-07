  • Спортс
Гатиятулин о Лямкине: «Игрок НХЛ по уровню таланта и при правильном подходе. В «Ак Барсе» у всех есть потенциал»

Анвар Гатиятулин считает, что Никита Лямкин мог бы заиграть в НХЛ.

В прошлом сезоне 29-летний защитник набрал 44 (8+36) очка за 68 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ.

– Многие игроки в прошлом сезоне здорово проявили себя при вас. Но кажется, прошлогодний успех из них готов повторить только Лямкин, который и на предсезонке показывает отличную результативность.

– Почему только Лямкин? Я уверен, что у нас даже опытные игроки потолка своего не достигли. Наша задача – создать для них условия, у всех наших ребят есть потенциал.

Даже если взять опытного Семенова, всегда было мнение, что это центр с набором качеств под второе-третье звено, но у нас он дорос до центра первого и отлично проявил себя в этой роли.

А что касается конкретно Лямкина, думаю, по уровню таланта и при правильном подходе он игрок НХЛ, – сказал главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин.

Гатиятулин о 3:4 от «Металлурга»: «Первый матч – всегда вопрос контроля эмоций. «Ак Барс» достаточно созидал, отыгрался с 0:2, результат определили вратари»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Бизнес Online»
