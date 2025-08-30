Гатиятулин о Денисенко: «Гриша в Казани, занимается по индивидуальной программе. Осталось уладить формальности, как только это решится, увидим его в составе»

Анвар Гатиятулин высказался после предсезонного матча с «Нефтехимиком» (5:3).

– Как справляется с нагрузками новичок команды Илья Карпухин?

– Видно, что не было именно игровой практики, но в принципе он со всем справлялся. Сейчас ждем от него прогресса.

– С чем были связаны перестановки в тройках?

– Никита Дыняк и Саша Барабанов заболели, мы не стали форсировать их восстановление, дали время выздороветь. Вчера тренировались в других сочетаниях, сегодня их поменяли, чтобы посмотреть новые связки. Сезон длинный, возможны разные ситуации, и мы должны понимать, какие есть опции.

– Михаил Фисенко известен как игрок оборонительного плана, но выходит во втором большинстве. С чем это связано?

– Перед подписанием мы с ним долго говорили о его роли в команде, о мотивации. И сейчас видим, что его слова с делом не расходятся.

– Иностранцы провели почти все летние матчи. Они добавили в адаптации?

– Мы понимали, что для ребят это новая лига, новая атмосфера, и через игры только они могут прийти к хорошей форме. Ребята прибавляют с каждым матчем, у них есть свои сильные стороны, но и стараемся поправлять какие-то моменты в их игре. Ребята реагируют, мастерства у них хватает. Думаю, будут прогрессировать с каждым матчем.

– Тимофей Жулин летом получил много игрового времени и был заметен. Можно сказать, что сезон он начнет в первой команде?

– Сейчас мы подведем итоги предсезонки, отдельно обсудим заявку. Мы знаем всех игроков нашего резерва, понимаем их сильные и слабые стороны, как они играют с шайбой и без шайбы. У каждого свой функционал, своя визитная карточка.

Видим, что к Тимофею приходит уверенность, но есть моменты, о которых говорили еще весной, работа идет постоянно. И даже в этом матче были моменты, в которых ему нужно быть внимательнее. И он реагирует, поэтому, возможно, он начнет сезон с нами. Но повторюсь, что «возможно».

– «Нефтехимик» отыгрался с 1:3 сегодня, а в первом матче предсезонки у них шансов почти не было. Что изменилось?

– Я уже говорил, что время безусловных фаворитов прошло. У каждой команды есть свои козыри. Мы сейчас говорим с ребятами о том, что важно поддерживать системность на протяжение всего матча и даже чемпионата, чтобы хороших отрезков было больше.

– «Ак Барс» получил права на Григория Денисенко, когда ждать его в составе?

– Гриша в Казани, занимается по индивидуальной программе. Осталось уладить формальности, как только это решится, мы увидим его в составе, – сказал главный тренер «Ак Барса » Анвар Гатиятулин.