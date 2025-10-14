«Торпедо» проиграло 5 из 6 последних матчей. Команда Исакова уступила минскому «Динамо» – 1:7
«Торпедо» проиграло 5 из 6 последних матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Команда тренера Алексея Исакова уступила минскому «Динамо» со счетом 1:7.
На данный момент «Торпедо» занимает 3-е место в таблице Запада с 19 очками в 17 играх. В следующем матче, 17 октября, клуб сыграет против ЦСКА.
«Динамо» Минск идет на 4-м месте на Западе с 18 баллами в 14 играх.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
