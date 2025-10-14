«Шанхай» выиграл 6 из 7 последних матчей. Команда Галлана вышла на 1-е место на Западе

«Шанхай» прервал победную серию «Динамо» из 4 матчей.

Команда тренера Жерара Галлана обыграла клуб из Москвы (3:2) в игре Фонбет Чемпионата КХЛ.

Эта победа стала для «Шанхая » 6-й в 7 последних матчах. Клуб вышел на 1-е место на Западе с 20 очками в 14 играх. 2-ю строчку в таблице занимает «Локомотив» с 20 баллами в 15 матчах сезона.

«Динамо» Москва идет на 6-м месте с 17 очками в 14 играх.