Хмелевски о 1-м голе за «Ак Барс»: «Всегда приятно забивать. Понимал, что много бросаю, но шайба пока не залетает. Надеюсь, пойдет горячая вода»
Форвард «Ак Барса» отметился голом в ворота своей бывшей команды. Это его первая шайба за клуб из Казани.
– Какие ощущения от первого матча против бывшей команды?
– Сегодня для меня была эмоциональная игра, важная игра. Я благодарен за три года, проведенные в Уфе – хорошая память, эмоции. Рад, что мы сегодня победили.
– Насколько сложно было готовиться к матчу в плане психологии?
– Честно, когда приехал на арену – тогда начал готовиться. До этого я особо не думал. Наоборот, приятно приехать в Уфу, пообщаться со знакомыми.
– Долго вы не могли забить за «Ак Барс», сегодня отличились. Стало легче?
– Всегда приятно забивать. Сам понимал, что много бросаю, но шайба пока не залетает. Надеюсь, что пойдет горячая вода (улыбается).
– Почему вы приняли решение перейти в другой клуб?
– О моем переходе уже отвечал генеральный менеджер, это было дело клубов, а мне нужно играть в хоккей, – сказал нападающий «Ак Барса» Саша Хмелевски.