Хмелевски о 1-м голе за «Ак Барс»: «Всегда приятно забивать. Понимал, что много бросаю, но шайба пока не залетает. Надеюсь, пойдет горячая вода»

Саша Хмелевски высказался о победе в матче против «Салавата Юлаева» (4:1).

Форвард «Ак Барса » отметился голом в ворота своей бывшей команды. Это его первая шайба за клуб из Казани.

– Какие ощущения от первого матча против бывшей команды?

– Сегодня для меня была эмоциональная игра, важная игра. Я благодарен за три года, проведенные в Уфе – хорошая память, эмоции. Рад, что мы сегодня победили.

– Насколько сложно было готовиться к матчу в плане психологии?

– Честно, когда приехал на арену – тогда начал готовиться. До этого я особо не думал. Наоборот, приятно приехать в Уфу, пообщаться со знакомыми.

– Долго вы не могли забить за «Ак Барс», сегодня отличились. Стало легче?

– Всегда приятно забивать. Сам понимал, что много бросаю, но шайба пока не залетает. Надеюсь, что пойдет горячая вода (улыбается).

– Почему вы приняли решение перейти в другой клуб?

– О моем переходе уже отвечал генеральный менеджер, это было дело клубов, а мне нужно играть в хоккей, – сказал нападающий «Ак Барса» Саша Хмелевски.