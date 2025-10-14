Роман Ротенберг о 3:0 с Боливией: «Вперед, Россия! 🇷🇺 ❤️»

Роман Ротенберг выложил фото с игры футбольной сборной России с Боливией.

Россия разгромила Боливию со счетом 3:0 в BetBoom товарищеском матче в Москве на «ВТБ Арене».

«Вперед, Россия!!! 🇷🇺 ❤️» – написал член совета директоров хоккейного «Динамо » Роман Ротенберг .

