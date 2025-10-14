Фото
22

Роман Ротенберг о 3:0 с Боливией: «Вперед, Россия! 🇷🇺 ❤️»

Роман Ротенберг выложил фото с игры футбольной сборной России с Боливией.

Россия разгромила Боливию со счетом 3:0 в BetBoom товарищеском матче в Москве на «ВТБ Арене».

«Вперед, Россия!!! 🇷🇺 ❤️» – написал член совета директоров хоккейного «Динамо» Роман Ротенберг.

Роман Ротенберг посетил матч сборной России с Боливией на «ВТБ Арене»: «🙏❤️🇷🇺»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
Роман Ротенберг
КХЛ
фото
ВТБ Арена
Динамо Москва
Сборная России по футболу
товарищеские матчи (сборные)
Сборная Боливии по футболу
