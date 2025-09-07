Гру о 3:4 от «Барыса»: «Мы хватали ненужные удаления, разговаривали с судьями, высказывали недовольство на лавке. Так делать нельзя. Хотим играть в другой хоккей»

Бенуа Гру высказался после матча c «Барысом» (3:4 ОТ).

– Одна команда, «Барыс », выкладывалась на полную; в свою очередь, мы недостаточно работали. Отсюда такой результат.

– Было очень много удалений у обеих команд, а у «Трактора» в общей сложности – на 22 минуты. С чем это связано?

– Когда ты недостаточно хорошо работаешь, то хватаешь удаления. Мы сегодня хватали ненужные удаления, затем разговаривали с судьями, высказывали недовольство на лавке. Так делать нельзя.

И как раз сегодня три‑четыре удаления были лишними. Они показали, что мы недостаточно хорошо старались. Можно сказать, что мы пока далеки от того, как хотелось чтобы это работало.

В первую очередь беспокоит, что сегодня мы не до конца дорабатывали некоторые моменты как команда. Надо было просто работать на полную и дорабатывать моменты.

– Можете ли выделить положительные моменты сегодня?

– В целом, большинство. Была неплохая концовка в нашем исполнении, которая позволила нам сравнять счет. Но пока не можем показать в полной мере свой хоккей. Удаления рвут темп игры, а мы хотим играть в другой хоккей. У нас все ломается по причине удалений.

Но я предполагал, что начало сезона будет тяжелым. Надо просто перевернуть эту страницу и сконцентрироваться на том, что надо делать, – сказал главный тренер «Трактора » Бенуа Гру .