7 сентября – День памяти «Локомотива». Перед матчами КХЛ будет минута молчания, команды нанесут траурные ленты на форму
В день 14-й годовщины трагедии с самолетом Як-42, в которой погибли игроки и тренеры ярославского «Локомотива», состоятся четыре матча Фонбет Чемпионата КХЛ («Сибирь» – «Амур», «Барыс» – «Трактор», «Нефтехимик» – «Северсталь», «Спартак» – «Сочи»).
Все команды нанесут черные траурные ленты на форму игроков и костюмы представителей тренерского штаба.
На аренах, где будут проходить матчи, клубы организуют мемориал памяти для возложения цветов и разместят 44 шарфа с символикой «Локомотива» в одном из секторов.
Начало каждой встречи предварит минута молчания в память о ярославской команде.
Хоккеисты, тренеры и сотрудники «Локомотива», не играющего в этот день, традиционно возложат цветы к мемориалу в Ярославле.
Напомним, что авиакатастрофа близ аэропорта Туношна произошла 7 сентября 2011 года. В ней погибли 44 человека.