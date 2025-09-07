«Трактор» проиграл «Барысу» в овертайме – 3:4. Ливо набрал 3 очка
«Трактор» проиграл «Барысу» в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Игра проходила в Астане и завершилась в пользу хозяев в овертайме (4:3 ОТ).
Победную шайбу в большинстве забросил Райлли Уолш. Форвард «Трактора» Джош Ливо отметился 3 (1+2) очками.
Следующий матч «Барыс» проведет дома 9 сентября с «Амуром», челябинцы в тот же день на выезде встретятся с «Нефтехимиком».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости