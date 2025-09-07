«Трактор» проиграл «Барысу» в овертайме – 3:4. Ливо набрал 3 очка

«Трактор» проиграл «Барысу» в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Игра проходила в Астане и завершилась в пользу хозяев в овертайме (4:3 ОТ).

Победную шайбу в большинстве забросил Райлли Уолш . Форвард «Трактора » Джош Ливо отметился 3 (1+2) очками.

Следующий матч «Барыс » проведет дома 9 сентября с «Амуром», челябинцы в тот же день на выезде встретятся с «Нефтехимиком».