Плющев о ЦСКА – «Динамо»: «Матч «Локомотива» с «Трактором» впечатлил меня больше. Там было больше борьбы, скорости и азарта»

Владимир Плющев поделился мнением об игре ЦСКА с «Динамо».

Вчера армейцы победили в матче Фонбет чемпионата КХЛ со счетом 6:2.

«Эта игра меня впечатлила меньше, чем стартовый матч сезона, когда играл «Локомотив» и «Трактор». Там и скорости, и борьбы, и азарта было побольше.

А здесь ЦСКА перекатал «Динамо». Такое ощущение, что «Динамо» было не готово к этой игре», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

Плющев о 7:4 в матче «Шанхая» и СКА: «Такого счета не ожидал, но был уверен в победе «драконов». Команда совершенно не похожа на предыдущие»

