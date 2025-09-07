Плющев о ЦСКА – «Динамо»: «Матч «Локомотива» с «Трактором» впечатлил меня больше. Там было больше борьбы, скорости и азарта»
Владимир Плющев поделился мнением об игре ЦСКА с «Динамо».
Вчера армейцы победили в матче Фонбет чемпионата КХЛ со счетом 6:2.
«Эта игра меня впечатлила меньше, чем стартовый матч сезона, когда играл «Локомотив» и «Трактор». Там и скорости, и борьбы, и азарта было побольше.
А здесь ЦСКА перекатал «Динамо». Такое ощущение, что «Динамо» было не готово к этой игре», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.
