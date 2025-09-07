Плющев о ЦСКА – «Динамо»: «Матч «Локомотива» с «Трактором» впечатлил меня больше. Там было больше борьбы, скорости и азарта»

Владимир Плющев поделился мнением об игре ЦСКА с «Динамо».

Вчера армейцы победили в матче Фонбет чемпионата КХЛ со счетом 6:2.

«Эта игра меня впечатлила меньше, чем стартовый матч сезона, когда играл «Локомотив » и «Трактор ». Там и скорости, и борьбы, и азарта было побольше.

А здесь ЦСКА перекатал «Динамо ». Такое ощущение, что «Динамо» было не готово к этой игре», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев .

