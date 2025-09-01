  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Меркли о Петербурге: «Невероятно красивый и исторический город. Успел посетить некоторые достопримечательности, в том числе и соборы. Они очень красивы»
2

Меркли о Петербурге: «Невероятно красивый и исторический город. Успел посетить некоторые достопримечательности, в том числе и соборы. Они очень красивы»

Ник Меркли поделился впечатлениями от Санкт-Петербурга.

В сезоне-2025/26 «Шанхай» будет играть на «СКА-Арене» в Петербурге.

– Решили ли к текущему моменту ваше бытовые вопросы в Санкт-Петербурге?

– Да, я уже обосновался в городе, и это здорово. Моя невеста переедет ко мне в декабре, будем жить вместе с ней.

– Питер часто называют Северной Венецией. Успели ли посетить его достопримечательности?

– Да, мне удалось поизучать город в прошлом сезоне, когда я выступал в составе сборной легионеров КХЛ на Кубке Первого канала. Еще тогда мне очень понравилось в Санкт-Петербурге. Моя невеста тогда прилетела вместе со мной и поразилась местным ресторанам.

Мне очень нравится гулять по Питеру, это невероятно красивый и исторический город. Успел посетить некоторые достопримечательности, в том числе и соборы. Они очень красивы. Само собой, арена у нас тоже замечательная, – сказал нападающий «Шанхай Дрэгонс» Ник Меркли.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
logoНик Меркли
logoШанхай Дрэгонс
logoКХЛ
СКА-Арена
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Меркли об уходе из «Автомобилиста»: «Клуб играл в супероборонительной манере, она мне не подходила. Игра «Шанхая» больше похожа на ту, что принята в НХЛ, для меня это намного лучше»
1вчера, 17:59
Меркли о переходе в «Шанхай»: «У меня было несколько предложений, но я хотел попасть именно к Галлану. Слышал о нем исключительно хорошие вещи»
1вчера, 15:59
Генменеджер «Шанхая» о селекции: «Меркли – техничный, со снайперскими качествами, Спунер давно в КХЛ, у него хорошее катание, скорость. Кареев – подвижный, с отличными рефлексами, Попугаев – духовитый»
16 августа, 16:25
Главные новости
Козлов о «Салавате»: «Сейчас у меня самая молодая и неопытная команда в карьере. Раньше было много мастеров, а теперь мы не фавориты. Придется доказывать состоятельность»
6сегодня, 17:54
Маккиннон о том, сколько клюшек использует за сезон: «400, наверное»
2сегодня, 17:35
Селебрини – лучший игрок НХЛ в возрасте до 23 лет по версии The Athletic. Бедард – 2-й, Мичков – 6-й, Демидов – 10-й
21сегодня, 15:54
Даниил Прохоров подписал 3-летний контракт новичка с «Айлендерс». Форварда выбрали под 42-м номером на драфте-2025
4сегодня, 15:32
КХЛ может провести матч на открытом воздухе впервые с 2018-го: «Обсуждаем возможность с двумя клубами. Сообщим, как только все подтвердится»
18сегодня, 14:42
Контрольные матчи. «Сибирь» играет с «Барысом», «Авангард» победил СКА, «Автомобилист» уступил «Торпедо»
23сегодня, 14:40Live
Захаркин об Овечкине: «Амбассадор хоккея в России и США. Сейчас не так много звезд, вокруг которых можно строить пиар-акции»
2сегодня, 14:30
«Локомотив» возглавил рейтинг клубов КХЛ по итогам прошлого сезона. «Авангард» – 2-й, «Ак Барс» – 3-й, «Трактор» – 5-й, СКА – 7-й, «Динамо» – 11-е, «Шанхай» – 23-й
16сегодня, 14:10
Генменеджер «Ак Барса» о Ткачеве: «Упустили возможность. Расставили приоритеты в пользу иностранного нападающего, потеряли время»
2сегодня, 13:44
«Локомотив» договорился с 34-летним Паником о контракте на год (Артур Хайруллин)
9сегодня, 13:26
Ко всем новостям
Последние новости
Хайруллин о переходе в НХЛ: «Возраст такой, что поздновато будет ехать. Если какие-то будут предложения, то можно их рассмотреть и обдумать это с семьей»
36 минут назад
Кручинин о задачах: «Нужно реабилитироваться и показать лучший результат в истории «Торпедо» в КХЛ. Речь не идет о том, чтобы просто попасть в плей-офф и вылететь в 1-м раунде»
51 минуту назад
Генменеджер «Ак Барса» о переговорах с Ливо: «Финансовые требования игрока не вписывались в наш потолок. Сделали выбор в пользу более молодого и перспективного Денисенко»
1сегодня, 18:31
Дергачев о Петербурге: «Кто-то скажет: «Климат плохой». Но мне город очень нравится. Особенно – мосты, атмосфера. Есть ощущение свободы, люди там дружелюбные»
сегодня, 18:18
«Торонто» продлил контракт с вратарем Хильдеби на 3 года. Кэпхит – 841 667 долларов
сегодня, 17:17
Фисенко о том, что согласился на зарплату в 10 млн рублей в «Ак Барсе»: «Перешел из-за любви к хоккею и, конечно же, хочу выиграть Кубок на закате карьеры»
1сегодня, 17:07
Валиуллин о составе «Ак Барса»: «У нас топ‑6 сильнее, чем хоккеисты, которыми усиливаются «Авангард» и «Автомобилист». В приоритете было сохранение Сафонова и Галимова»
9сегодня, 16:55
Ларионов о предсезонке СКА: «Вижу рисунок команды. Мы сформировали хорошее молодое звено, которое добавляет энергетики»
сегодня, 16:46
Главные арбитры заработают от 1,8 до 4 млн рублей за регулярку КХЛ, линейные – от 1,5 до 2,3 млн. Зарплаты повысили на 10% («СЭ»)
2сегодня, 16:38
«Ак Барсу» интересен экс-форвард «Трактора» Шаров (Metaratings)
8сегодня, 16:13