Меркли о Петербурге: «Невероятно красивый и исторический город. Успел посетить некоторые достопримечательности, в том числе и соборы. Они очень красивы»

Ник Меркли поделился впечатлениями от Санкт-Петербурга.

В сезоне-2025/26 «Шанхай» будет играть на «СКА-Арене» в Петербурге.

– Решили ли к текущему моменту ваше бытовые вопросы в Санкт-Петербурге?

– Да, я уже обосновался в городе, и это здорово. Моя невеста переедет ко мне в декабре, будем жить вместе с ней.

– Питер часто называют Северной Венецией. Успели ли посетить его достопримечательности?

– Да, мне удалось поизучать город в прошлом сезоне, когда я выступал в составе сборной легионеров КХЛ на Кубке Первого канала. Еще тогда мне очень понравилось в Санкт-Петербурге. Моя невеста тогда прилетела вместе со мной и поразилась местным ресторанам.

Мне очень нравится гулять по Питеру, это невероятно красивый и исторический город. Успел посетить некоторые достопримечательности, в том числе и соборы. Они очень красивы. Само собой, арена у нас тоже замечательная, – сказал нападающий «Шанхай Дрэгонс » Ник Меркли .