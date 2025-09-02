Меркли о «Шанхае»: «Все настроены на победу в Кубке Гагарина. Если мы будем выходить на лед с этой мыслью, все получится. Галлан знает, как побеждать, нам нужно лишь следовать его плану»

Ник Меркли высказался о тренере «Шанхая» Жераре Галлане.

– Жерар Галлан вывел «Вегас» в финал Кубка Стэнли в первый сезон команды в НХЛ, а также побеждал со сборной Канады на чемпионатах мира. При нем в коллективе чувствуется чемпионская атмосфера?

– Конечно, это всегда прекрасно, когда твой главный тренер знает, как побеждать. Напомню, что, кроме успеха с «Вегасом», Галлан дважды выигрывал чемпионат мира. У него отличный победный опыт.

Галлан – один из тех тренеров, которых хочется слушать. Если мы будем выполнять все, что он от нас требует, все будет хорошо.

– С кем из ребят успели сдружиться?

– Большая часть ребят мне уже знакома, со многими из них я играл в предыдущих сезонах. Например, я выступал вместе с Райаном Спунером в минском «Динамо», мы тогда достаточно близко общались. То же самое я могу сказать и о Джозефе Душаке .

Райли Саттер, как и я, тоже родом из Калгари, поэтому мы хорошо с ним знаком. С Адамом Кленденингом я тоже ранее играл. В общем, у меня очень много знакомых ребят в составе. Как я уже говорил, мне очень приятно быть частью этой команды.

– Генеральный менеджер клуба Игорь Варицкий сказал, что команде по силам выйти в финал Кубка Гагарина. Вы считаете, что это по силам, учитывая, что весь состав собрался только этим летом?

– Думаю, что в течение сезона у нас не будет никаких оправданий с отсылкой на то, что команда собралась только этим летом. Все ребята настроены исключительно на победу в Кубке Гагарина. Если мы все вместе будем выходить на лед с этой мыслью, то все получится.

К тому же, наш тренер прекрасно знает, как нужно побеждать. Нам нужно лишь следовать его плану, – сказал нападающий «Шанхай Дрэгонс » Ник Меркли.