Чехович о победе над СКА: «У «Шанхая» отличный состав, активный и интересный хоккей. Все кайфуют от этого»

Иван Чехович прокомментировал победу «Шанхая» над СКА.

Китайский клуб победил в матче Фонбет чемпионата КХЛ со счетом 7:4.

– Как вам игра?

– Матч – супер. Довольны результатом, забили хорошие голы и пришло много болельщиков, что не может ни радовать.

– Какой момент стал ключевым в этой встрече?

– Мне кажется, что во втором периоде, когда проигрывали 2:3 и перевернули ход игры. Думаю, что это был ключевой момент.

– Ваша команда здорово выглядела на Кубке мэра Москвы, провели очень хорошую встречу со СКА, но при этом собрались позже всех команд КХЛ. В чем причины такого быстрого становления?

– У нас собрался отличный состав. Ребята все быстрые, хоккей – активный и интересный. Все кайфуют от этого хоккея, – сказал форвард «Шанхая » Иван Чехович .

Плющев о 7:4 в матче «Шанхая» и СКА: «Такого счета не ожидал, но был уверен в победе «драконов». Команда совершенно не похожа на предыдущие»