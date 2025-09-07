Ожиганов о дедовщине в хоккее: «Ее практически нет, осталась в прошлом. Раньше контраст между молодыми и опытными сильно чувствовался»

Игорь Ожиганов заявил, что в хоккее почти не осталось дедовщины.

– В своей карьере ты сталкивался с дедовщиной?

– Сейчас дедовщины практически нет, она осталась в прошлом. В наше время контраст между молодыми и опытными игроками сильно чувствовался. С нас был более высокий спрос.

– Как оценишь нынешнюю молодежь?

– Они приходят в основную команду максимально подготовленными. Особенно физически. Мне кажется, что наше поколение было более дурным. Это лично мое наблюдение, – сказал защитник «Динамо » Игорь Ожиганов .

