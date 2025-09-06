Ожиганов о Мэттьюсе: «Тренировался с ним. Когда играешь против него, появляются комплексы, самооценка падает»
В сезоне-2018/19 защитник провел 53 матча за «Торонто» и набрал 7 (3+4) очков.
– Лучшее звено, против которого ты играл, это Бержерон – Маршанд – Пастрняк?
– Их игра визуально доставляет мне удовольствие. Не знаю, в прайме ли была их тройка на тот момент, но мне нравилось за ними наблюдать. К сожалению, я редко выходил на лед против них.
– А против кого персонально сложнее всего было играть? Овечкин, Мэттьюс?
– Ну да, я же тренировался с Мэттьюсом. Когда выходишь играть против него, у тебя появляются комплексы и самооценка падает, – сказал защитник «Динамо» Игорь Ожиганов.
