Ожиганов о том, что бы изменил в КХЛ: «Сделал бы везде канадские коробки, чтобы прийти к общему знаменателю. Всему миру пора перейти на этот размер»

Игорь Ожиганов считает, что в КХЛ нужен единый размер площадок – канадский.

– Что бы ты изменил в регламенте КХЛ?

– Не могу сказать, что в лиге есть какие-то недостатки. Ничего на ум не приходит.

– А что насчет единого стандарта площадок?

– Да, с этим соглашусь. Я бы везде сделал канадские коробки, чтобы прийти к общему знаменателю. На мой взгляд, всему миру пора перейти на канадские площадки, – сказал капитан «Динамо ».