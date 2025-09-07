Ожиганов о том, что бы изменил в КХЛ: «Сделал бы везде канадские коробки, чтобы прийти к общему знаменателю. Всему миру пора перейти на этот размер»
Игорь Ожиганов считает, что в КХЛ нужен единый размер площадок – канадский.
– Что бы ты изменил в регламенте КХЛ?
– Не могу сказать, что в лиге есть какие-то недостатки. Ничего на ум не приходит.
– А что насчет единого стандарта площадок?
– Да, с этим соглашусь. Я бы везде сделал канадские коробки, чтобы прийти к общему знаменателю. На мой взгляд, всему миру пора перейти на канадские площадки, – сказал капитан «Динамо».
