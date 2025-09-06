Ожиганов о Канаде: «Цены очень высокие – даже в сравнении с московскими. Хорошую квартиру можно было снять от 5 тысяч долларов. Там нет качественных овощей – не придают этому значения»

Игорь Ожиганов ответил на вопрос относительно цен в Канаде.

В сезоне-2018/19 защитник провел 53 матча за «Торонто» и набрал 7 (3+4) очков.

– Ты провел год в «Торонто», в сезоне-2018/19, регулярно играл до подписания Маззина. Какие впечатления остались?

– Это нормально, когда у клуба появляется более выгодный вариант. Тем более Маззин тогда был в топ-6 сборной Канады. Поэтому я потерял место в составе. Все просто.

– А как тебе в целом жизнь в Канаде?

– Все было очень скомканно. В тот год у меня родился ребенок. Я не знал языка и мне пришлось привыкать к абсолютно новым условиям.

Сплошной сумбур. Не могу сделать каких-то выводов.

– На контракте новичка хватало средств на жизнь в Канаде?

– Единственное, на что я тратил деньги, – это на аренду жилья и машины. Цены там очень высокие, даже в сравнении с московскими. Хорошую квартиру можно было снять от 5 тысяч долларов.

– А что насчет еды?

– У них своеобразная культура в этом плане.

Там банально нет качественных овощей, так как канадцы не придают этому значения. Но есть другая пища, которая у них гораздо вкуснее, – сказал защитник «Динамо » Игорь Ожиганов .