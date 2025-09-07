Гурьянов о 6:2 с «Динамо»: «ЦСКА хорошо подготовился к сезону. Старались делать правильные вещи и выполнять установку»

Денис Гурьянов прокомментировал победу ЦСКА над «Динамо».

Вчера армейцы оказались сильнее в матче Фонбет чемпионата КХЛ со счетом 6:2. Гурьянов забросил третью шайбу ЦСКА .

– Слава богу, что выиграли. Всех с победой. Хорошо, что удалось забить и помочь команде победить. Старались делать правильные вещи и выполнять установку тренера. Победа в том числе зависит и от подготовки команды. Мы хорошо подготовились к сезону, это тоже сыграло роль.

– Опишите вашу шайбу.

– Там оставалось немного времени до конца большинства. Я закатился, набрал скорость, Руа отдал мне передачу, я увидел, что два защитника играют широко, попробовал пролезть между ними, удачно это получилось, а потом просто попал под мышку вратарю и забил.

– Выделите лучший момент матча с «Динамо».

– Лучший момент – победа команды, это самое главное, – сказал нападающий ЦСКА Денис Гурьянов .

