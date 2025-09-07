1

Костюченок вошел в штаб «Адмирала». Тренер возглавлял «Амур» в прошлом сезоне

Виктор Костюченок вошел в тренерский штаб «Адмирала».

Сегодня владивостокский клуб объявил об этом официально.

В прошлом сезоне Костюченок был временно исполняющим обязанности главного тренера «Амура».

«За 11-летнюю тренерскую карьеру дважды становился чемпионом ВХЛ. Один из трофеев завоевал с «Сарыаркой», которую возглавлял Леонид Тамбиев.

Виктор Павлович, добро пожаловать на борт!» – сказано в сообщении пресс-службы «Адмирала».

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Адмирала»
