Разин о том, что Барак не играл с «Ак Барсом»: «Вы опять задаете негативные вопросы. Я приверженец подхода: играют сильнейшие. К нему претензий нет, но пока так»

Андрей Разин высказался о том, что Дерек Барак не сыграл с «Ак Барсом».

30-летний американский форвард не попал в заявку «Металлурга » на первый матч нового Фонбет Чемпионата КХЛ с казанским клубом (4:3 Б).

– Ситуация с Дереком Бараком. Понятно, что вы будете давать ему время вкатиться. Насколько он близок к тому, чтобы сыграть в одном из ближайших матчей?

– Чемпионат длинный, а вы опять задаете для меня, скажем так, негативные вопросы. Я приверженец подхода: играют сильнейшие. На данный момент состав такой.

Сегодня проанализируем, завтра посмотрим. Он старается, к нему претензий нет, но пока так, – сказал главный тренер магнитогорцев.

