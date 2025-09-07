СКА поздравил с Днем нефтяника: «Газпром» долгие годы поддерживает отечественный спорт, помогает растить молодежь. Благодарны за неоценимый вклад в будущее страны»

СКА опубликовал поздравление с Днем нефтяника.

«В первое воскресенье сентября в нашей стране празднуют День работника нефтяной и газовой промышленности. Хоккейный клуб СКА от всей души поздравляет всех, кто стоит на страже энергетической безопасности России и трудится в этих важнейших отраслях!

ПАО «Газпром » и ПАО «Газпром нефть» на протяжении долгих лет поддерживают отечественный спорт и помогают в том числе СКА побеждать, растить талантливую молодежь и создавать инфраструктуру для развития спорта. Мы благодарны нашим партнерам за неоценимую помощь и вклад в будущее страны!

От всего сердца поздравляем всех работников нефтяной и газовой промышленности с профессиональным праздником! Пусть каждый день приносит вам уверенность в будущем, стабильность во всех начинаниях и гордость за свое дело.

Желаем вам чемпионской выдержки, спортивного здоровья, неиссякаемой энергии и только победных результатов!» – сказано в сообщении СКА .

