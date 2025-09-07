Плющев о 7:4 в матче «Шанхая» и СКА: «Такого счета не ожидал, но был уверен в победе «драконов». Команда совершенно не похожа на предыдущие»
Владимир Плющев не удивлен победе «Шанхая» над СКА (7:4) в Фонбет Чемпионате КХЛ.
– Удивила ли вас победа «Шанхая» над СКА?
– Нет, не удивила, потому что я видел «драконов» в Москве на Кубке мэра, и это было достаточно интересно. Я даже некоторым журналистам сказал, что эта команда попортит нервы очень многим в сезоне.
Она совершенно не похожа на предыдущие команды [«Куньлуня»]. Ребята все физически мощные, с хорошим катанием, характерные. Конечно, я не ожидал, что они победят с таким счетом, но был уверен в их победе, – сказал заслуженный тренер России.
Я увидел дебют «Шанхая» в Петербурге – забросили 7 шайб СКА и влюбили в себя
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
