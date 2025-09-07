Ларионов о том, что СКА уступил «Шанхаю» по силовым: «Это североамериканская команда, там 5-6 русских ребят. У нас не было людей, которые могут сыграть жестко»

Игорь Ларионов высказался о недостатке силовой игры у СКА в матче с «Шанхаем».

Армейцы проиграли китайскому клубу со счетом 4:7 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Вы проиграли сегодня не только по счету, но и по силовым приемам в два раза, 18-36, по-моему (29-36 согласно статистике сайта КХЛ – Спортс’‘). В чем причина?

– Мы играли, в принципе, против североамериканской команды. Там сколько человек, 5-6 русских ребят было, да? Или меньше. Соглашусь с вами, что этот элемент должен быть доработан, потому что хоккей сегодня поменялся.

Мы все-таки стараемся больше играть клюшками, чтобы отделять соперника от шайбы. У нас не было задачи с кем-то играть особенно жестко, но у нас должны быть люди, которые могут на себя взять эту роль. Сегодня таких людей, к сожалению, не было.

Но давайте не будем сразу так критично относиться к игрокам, команде, потому что это первая игра. Все эти вещи мы уже обсудили в раздевалке после матча. Те голы, которые пропустили – то же самое.

Именно тот элемент, о котором вы говорите, его не хватило. Мы это завтра покажем ребятам. И покажем хорошие моменты. Очень важна психология, чтобы ребята понимали: ты не можешь идти на следующий матч с тревогой в груди, сердце, голове.

Ты должен как можно быстрее от этого освободиться, чтобы ты был свежим в следующем матче. Ни с одним соперником не будет легко. Ни один матч не будет легким, пока мы не будем доминировать все 60 минут. Этого мы хотим добиться от команды, – сказал главный тренер СКА Игорь Ларионов.