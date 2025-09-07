  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ларионов о СКА: «Умеем забивать красиво, но все команды играют плотно. Нужны не самые красивые голы – с подставлением, с помехой»
5

Ларионов о СКА: «Умеем забивать красиво, но все команды играют плотно. Нужны не самые красивые голы – с подставлением, с помехой»

Игорь Ларионов заявил, что СКА нужно забивать не только красивые голы.

Вчера армейцы проиграли «Шанхаю» в матче Фонбет чемпионата КХЛ со счетом 4:7.

– У меня вопрос про хоккейные упражнения. Когда команда в зоне атаки делает очень много передач, но из очевидных ситуаций не бросает, какое упражнение на следующей тренировке дает тренер, чтобы хоккеисты все-таки бросали?

– Это, наверное, не то что правильный вопрос, но на злобу дня. Потому что мы хотим, чтобы они бросали. Все команды сегодня играют очень плотно именно перед воротами.

Естественно, нам необходимы голы с подставлением, с помехой и так далее. И мы это каждый день говорим. Но начинается игра, где-то ребята перестраховываются, где-то, может быть, боятся попасть в игрока, чтобы шайба не ушла в другую зону и не было контратаки.

Думаю, что мы еще раз посмотрим именно на эти элементы, потому что красивые голы мы умеем забивать. Нам нужны голы, которые не самые красивые.

И нам надо научиться выигрывать такие сложные матчи, когда соперник играет глубоко в обороне. Это ведет к тому, чтобы было все-таки большое количество бросков. Мы не хотим быть прямолинейными, не хотим навалом играть. Но с другой стороны, порой неожиданный бросок с помехой, с подставлением и с добиванием играет большую роль.

Надеюсь, что вы увидите такие голы в ближайших матчах. Не сомневаюсь в этом. И ребятам это донесем, именно этот момент, – сказал главный тренер СКА Игорь Ларионов.

Ларионов о составе СКА после 4:7 с «Шанхаем»: «Мы сделаем небольшие корректировки. Может, разбавим молодежь опытными игроками, чтобы было на кого положиться»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт СКА
logoШанхай Дрэгонс
logoСКА
logoКХЛ
logoИгорь Ларионов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Плющев о 7:4 в матче «Шанхая» и СКА: «Такого счета не ожидал, но был уверен в победе «драконов». Команда совершенно не похожа на предыдущие»
5сегодня, 07:55
Ларионов о составе СКА после 4:7 с «Шанхаем»: «Мы сделаем небольшие корректировки. Может, разбавим молодежь опытными игроками, чтобы было на кого положиться»
5сегодня, 07:15
Ларионов о Бландиси: «Он прилетел позавчера – после помолвки, но в хорошей форме. Интересный парень, с чувством юмора, итальянец. Он может забивать «мусорные голы»
3сегодня, 05:42
Главные новости
Зарипов о «Металлурге»: «Между Разиным и Яковлевым – противостояние, чтобы показать, кто добился Кубка Гагарина в 2024-м. Это совершенно неправильно»
16 минут назад
Гру о 3:4 от «Барыса»: «Мы хватали ненужные удаления, разговаривали с судьями, высказывали недовольство на лавке. Так делать нельзя. Хотим играть в другой хоккей»
110 минут назад
В Ярославле прошла панихида по погибшим в авиакатастрофе в 2011-м: «Ребята навсегда останутся в наших сердцах образцом мужества, силы духа и воли к победе»
235 минут назад
«Трактор» проиграл «Барысу» в овертайме – 3:4. Ливо набрал 3 очка
9сегодня, 14:20
КХЛ. «Спартак» играет с «Сочи», «Нефтехимик» – с «Северсталью», «Трактор» уступил «Барысу», «Сибирь» проиграла «Амуру»
103сегодня, 14:10Live
Овечкин улетел в США. Первый матч «Вашингтона» в новом сезоне НХЛ – 8 октября
7сегодня, 13:43
Бердин о жизни в Северной Америке: «Все раздражало, каждый год уговаривал себя еще потерпеть. В НХЛ ездил к репетитору, только чтобы поговорить на русском»
65сегодня, 13:28
«Амур» всухую обыграл «Сибирь» – 2:0. Дорожко сделал 34 сэйва
17сегодня, 13:01
Зарипов о трансферных неудачах «Ак Барса»: «Не можем клеветать на кого-то, но факты налицо – игроки-лидеры прошлого чемпионата проведут сезон за конкурентов»
3сегодня, 12:40
Ожиганов о дедовщине в хоккее: «Ее практически нет, осталась в прошлом. Раньше контраст между молодыми и опытными сильно чувствовался»
3сегодня, 11:52
Ко всем новостям
Последние новости
«Каролина» подписала с Лабанком просмотровый контракт. У форварда 2+10 в 34 играх за «Коламбус» в прошлом сезоне
21 минуту назад
Епанчинцев о 0:2 с «Амуром»: «Хотим как лучше, а получается как всегда. Слишком академично завершали комбинации – все из-за огромного желания»
149 минут назад
Тренер «Амура» Гальченюк о победе в дебютном матче в КХЛ: «Особенный день. Вся команда ждала игры, для меня это была рутина»
сегодня, 14:06
Дементьев о СКА: «У команд Ларионова много позитива в игре – это было видно и с «Шанхаем». Жду красивого хоккея»
1сегодня, 13:55
Гатиятулин о смене капитана в «Ак Барсе»: «Яшкина мы не отстранили, но действуем с учетом прошлого опыта. Его игра – пример для многих, он остается одним из лидеров»
сегодня, 13:15
Джереми Руа: «ЦСКА рано говорить о Кубке Гагарина, не стоит забывать о регулярке. Фокусируемся на следующей игре»
сегодня, 12:50
Премьер-министр Канады о смерти Драйдена: «Он был великим канадцем – мало кто сделал больше ради страны. Покойся с миром»
сегодня, 12:28
Меркли о матчах «Шанхая» со СКА: «Будет хорошее противостояние, ждем много веселья. Фанаты нас поддерживали, хотя мы играли на прошлой арене СКА»
сегодня, 12:07
Дроздов о 6:2 с «Динамо»: «ЦСКА будет становиться только лучше. Переживаем за общий результат, а не за личную статистику»
сегодня, 11:24
Костюченок вошел в штаб «Адмирала». Тренер возглавлял «Амур» в прошлом сезоне
1сегодня, 10:58