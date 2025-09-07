Ларионов о СКА: «Умеем забивать красиво, но все команды играют плотно. Нужны не самые красивые голы – с подставлением, с помехой»

Игорь Ларионов заявил, что СКА нужно забивать не только красивые голы.

Вчера армейцы проиграли «Шанхаю» в матче Фонбет чемпионата КХЛ со счетом 4:7.

– У меня вопрос про хоккейные упражнения. Когда команда в зоне атаки делает очень много передач, но из очевидных ситуаций не бросает, какое упражнение на следующей тренировке дает тренер, чтобы хоккеисты все-таки бросали?

– Это, наверное, не то что правильный вопрос, но на злобу дня. Потому что мы хотим, чтобы они бросали. Все команды сегодня играют очень плотно именно перед воротами.

Естественно, нам необходимы голы с подставлением, с помехой и так далее. И мы это каждый день говорим. Но начинается игра, где-то ребята перестраховываются, где-то, может быть, боятся попасть в игрока, чтобы шайба не ушла в другую зону и не было контратаки.

Думаю, что мы еще раз посмотрим именно на эти элементы, потому что красивые голы мы умеем забивать. Нам нужны голы, которые не самые красивые.

И нам надо научиться выигрывать такие сложные матчи, когда соперник играет глубоко в обороне. Это ведет к тому, чтобы было все-таки большое количество бросков. Мы не хотим быть прямолинейными, не хотим навалом играть. Но с другой стороны, порой неожиданный бросок с помехой, с подставлением и с добиванием играет большую роль.

Надеюсь, что вы увидите такие голы в ближайших матчах. Не сомневаюсь в этом. И ребятам это донесем, именно этот момент, – сказал главный тренер СКА Игорь Ларионов .

