  Попугаев про 7:4 со СКА: «Приятно начать летопись «Шанхая» с победы. Тренеры просили сыграть агрессивно. Речь не про боевую игру, у нас немало техничных ребят»
Попугаев про 7:4 со СКА: «Приятно начать летопись «Шанхая» с победы. Тренеры просили сыграть агрессивно. Речь не про боевую игру, у нас немало техничных ребят»

«Приятно начать летопись клуба с победы. Нам это было очень нужно – взять хороший старт. Это толчок для будущих игр.

Порадовали болельщиков, руководство, выполнили установку. Тренеры просили сыграть агрессивно. Больше действовать в атаке. В обороне, в принципе, мало кому хочется отсиживаться. Стараемся играть в агрессивной манере, поддерживать темп. Требовалось агрессивно идти в отбор, перехватывать шайбу.

Речь не про боевую игру. У нас немало техничных хоккеистов. Мы играли не только телом, но и головой. При этом, если был момент сыграть в тело, мы его не упускали.

Ошибки в третьем периоде – это не следствие недостаточной физической готовности. Скорее, эмоциональный фактор. Первая игра сезона, как ни крути. Волнение у ребят присутствует. Физически и психологически, думаю, в команде готовы все», – сказал форвард «Дрэгонс», ставший автором дубля. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт КХЛ
