Галлан о 7:4 со СКА: «Рад победе «Шанхая», ребята много забили, повеселились. Особый матч, дерби Санкт-Петербурга»

Жерар Галлан оценил победу «Шанхай Дрэгонс» над СКА.

Китайский клуб обыграл команду тренера Игоря Ларионова со счетом 7:4 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Очень хорошая игра, мы рады нашей победе. Ребята здорово сыграли, забили много голов, повеселились, [понравилась] игра в такой хоккей.

Доволен количеством болельщиков, как подготовили арену, раздевалку. Довольны нашей работой на протяжении прошлой недели.

Мы понимали, что это будет особый матч, так как наш соперник также из Санкт-Петербурга. Дерби этого города. Мы здорово сыграли.

Забили семь голов, что не может не радовать, но и соперник создавал нам достаточно работы в обороне, они здорово действовали. Доволен отдачей наших хоккеистов», – сказал главный тренер «Шанхая» Жерар Галлан.

15141 зритель посетил матч «Шанхай Дрэгонс» – СКА на «СКА-Арене»