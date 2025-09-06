  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Галлан о 7:4 со СКА: «Рад победе «Шанхая», ребята много забили, повеселились. Особый матч, дерби Санкт-Петербурга»
18

Галлан о 7:4 со СКА: «Рад победе «Шанхая», ребята много забили, повеселились. Особый матч, дерби Санкт-Петербурга»

Жерар Галлан оценил победу «Шанхай Дрэгонс» над СКА.

Китайский клуб обыграл команду тренера Игоря Ларионова со счетом 7:4 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. 

«Очень хорошая игра, мы рады нашей победе. Ребята здорово сыграли, забили много голов, повеселились, [понравилась] игра в такой хоккей.

Доволен количеством болельщиков, как подготовили арену, раздевалку. Довольны нашей работой на протяжении прошлой недели.

Мы понимали, что это будет особый матч, так как наш соперник также из Санкт-Петербурга. Дерби этого города. Мы здорово сыграли.

Забили семь голов, что не может не радовать, но и соперник создавал нам достаточно работы в обороне, они здорово действовали. Доволен отдачей наших хоккеистов», – сказал главный тренер «Шанхая» Жерар Галлан. 

15141 зритель посетил матч «Шанхай Дрэгонс» – СКА на «СКА-Арене»

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Чемпионат»
logoШанхай Дрэгонс
logoКХЛ
болельщики
logoЖерар Галлан
logoСКА
logoЧемпионат.com
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Ларионов о 4:7 от «Шанхая»: «СКА пропустил слишком много. Есть день, чтобы переварить это. Первый матч всегда эмоциональный, надо сделать выводы с холодной головой»
26вчера, 17:52
15141 зритель посетил матч «Шанхай Дрэгонс» – СКА на «СКА-Арене»
31вчера, 16:39
Провалится ли СКА еще сильнее? Блогеры Трибуны разложили новый сезон КХЛ
вчера, 15:35Трибуна
Главные новости
Бурмистров о «Шанхае» после 7:4 со СКА: «Забудьте про «Куньлунь», этой команды больше нет. Здесь другие игроки, у тренерского штаба свои требования. Мы настроены очень серьезно»
11 минут назад
Ларионов о том, кто быстрее возглавит «Детройт» – он или Галлан: «Надо будет поговорить с Айзерманом, он 6 лет в плей-офф не выходит. Но ответить не могу, у меня цель – Кубок Гагарина»
124 минуты назад
7 сентября – День памяти «Локомотива». Перед матчами КХЛ будет минута молчания, команды нанесут траурные ленты на форму
134 минуты назад
КХЛ. «Сибирь» примет «Амур», «Трактор» в гостях у «Барыса», «Спартак» сыграет с «Сочи», «Нефтехимик» – с «Северсталью»
449 минут назад
Светлов о «Динамо» после 2:6 от ЦСКА: «Блокируем вдвое меньше бросков – показатель. Подъяпольский и Лиъматов с твердым знаком, а в характере команды его не хватает»
сегодня, 03:58
Ларионов о СКА после 4:7 от «Шанхая»: «Не хотел бы, чтобы весь акцент был на мне. Наши требования немного отличаются от предыдущих, но ссылаться на это... Нужно время, чтобы построить команду»
5сегодня, 03:36
Кленденинг про 15 тысяч зрителей на 1-м матче «Шанхая» на «СКА-Арене»: «В Мытищах поменьше ходило, сегодня был почти аншлаг. Круто играть при такой атмосфере»
19вчера, 21:58
Ларионов о том, что СКА уступил «Шанхаю» по силовым: «Это североамериканская команда, там 5-6 русских ребят. У нас не было людей, которые могут сыграть жестко»
9вчера, 21:38
Игорь Ларионов: «СКА-Арена» – шикарный стадион, но наш дом – Ледовый. Здесь СКА выигрывал Кубки Гагарина. Мы должны продолжить эту традицию»
11вчера, 20:48
Никитин о баннере «Добро пожаловать домой»: «В ЦСКА я состоялся как тренер, здесь были первые победы, это трудно переоценить. Ярославль – это отдельная веха»
3вчера, 20:22
Ко всем новостям
Последние новости
Миронов о матчах «Спартака» против СКА с Голдобиным: «Для нас все игры принципиальные. Для меня он просто игрок другого клуба»
сегодня, 03:48
Буре о ЦСКА после 6:2 с «Динамо»: «Было много народу из наблюдательного совета. Нам игра понравилась. Ребята хорошо играли, боролись»
1сегодня, 03:22
Тренер «Торпедо» Исаков об Артамонове в ВХЛ: «Спортивный принцип. Его засуха длится долго. Здесь вопрос веры: он сам должен поверить в себя»
1сегодня, 03:10
Каменский о сезоне КХЛ: «Хотелось бы больше молодых талантов, чтобы им доверяли. Тогда клубы смогут быть зубастыми, появится интрига»
вчера, 21:56
Коньков о Хартли: «Локомотив» сохранил чемпионский состав. Любой тренер будет счастлив иметь такую обученную команду»
вчера, 21:27
Экхольм о Макдэвиде: «Я хочу остаться в «Эдмонтоне», но понимаю – сначала клуб должен разобраться с главными звездами. Потом мы сядем за стол переговоров»
1вчера, 21:18
Абрамов о голе Спронга в дебютном матче за ЦСКА: «К нам приехал большой мастер, сразу видно. Нарабатываем связи, понимаем друг друга все лучше»
1вчера, 20:58
Коробкин о 4:3 с «Ак Барсом»: «Металлург» начал сезон с победы, дай бог и закончим его с победой и Кубком»
вчера, 20:37
Ожиганов о Мэттьюсе: «Тренировался с ним. Когда играешь против него, появляются комплексы, самооценка падает»
вчера, 19:57
Слепышев о 2:6 от ЦСКА: «Предсезонка у «Динамо» была трудная. Хотели избежать этого, но пока тяжело приходится. Почерк Никитина знаем, они молодцы»
вчера, 19:33