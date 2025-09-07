Кленденинг про 15 тысяч зрителей на 1-м матче «Шанхая» на «СКА-Арене»: «В Мытищах поменьше ходило, сегодня был почти аншлаг. Круто играть при такой атмосфере»

Адам Кленденинг оценил посещаемость первого матча «Шанхая» на «СКА-Арене».

Китайский клуб одержал победу над СКА со счетом 7:4 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Игру посетил 15141 зритель .

– Прекрасная игра, классная атмосфера. Нам есть над чем работать, но это хороший старт для нас.

– В первые минуты казалось, что команда не вошла в игру. СКА много атаковал. Это на вас так новая арена повлияла? С чем связываете?

– Возможно, не ожидали такого начала от соперника. Были чуть тяжелые ноги, но потом вошли в игру и стало получаться. Для многих из нас все-таки новый стиль игры, другая лига. Нас пытались сломать, но мы не сломались и показали характер.

– Эта команда с большим количеством новичков способна решать более высокие задачи, чем «Куньлунь»?

– Будем идти шаг за шагом. Будем становиться лучше. Думаю, нам все по силам.

– Добавляет ли мотивации выступление на самое большой арене в мире?

– Да. В Мытищах на нас поменьше болельщиков ходило. Сегодня был почти аншлаг. Круто играть на такой арене при такой атмосфере.

Здесь особая атмосфера. Да и вообще сегодня для всей организации особый день. Первая игра и сразу победа, – сказал защитник «Шанхай Дрэгонс » Адам Кленденинг .