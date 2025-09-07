Экхольм о Макдэвиде: «Я хочу остаться в «Эдмонтоне», но понимаю – сначала клуб должен разобраться с главными звездами. Потом мы сядем за стол переговоров»
Маттиас Экхольм заявил, что хотел бы продлить контракт с «Эдмонтоном».
«Конечно, я хочу остаться в «Ойлерс», но понимаю – сначала клуб должен разобраться с главными звездами. Как только [с будущим Коннора Макдэвида] все будет решено, уверен, мы сядем за стол переговоров.
Да, я уже не молод, но прекрасно знаю, какую пользу приношу команде», – сказал 35-летний защитник «Эдмонтона» Маттиас Экхольм.
Макдэвид о контракте с «Эдмонтоном»: «Заслуживаю справедливой оплаты. Но есть потолок зарплат, а моя единственная цель – победа в Кубке. Совместить это не так-то просто»
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: аккаунт Джейсона Грегора в X
