Экхольм о Макдэвиде: «Я хочу остаться в «Эдмонтоне», но понимаю – сначала клуб должен разобраться с главными звездами. Потом мы сядем за стол переговоров»

Маттиас Экхольм заявил, что хотел бы продлить контракт с «Эдмонтоном».

«Конечно, я хочу остаться в «Ойлерс», но понимаю – сначала клуб должен разобраться с главными звездами. Как только [с будущим Коннора Макдэвида] все будет решено, уверен, мы сядем за стол переговоров.

Да, я уже не молод, но прекрасно знаю, какую пользу приношу команде», – сказал 35-летний защитник «Эдмонтона » Маттиас Экхольм .

Макдэвид о контракте с «Эдмонтоном»: «Заслуживаю справедливой оплаты. Но есть потолок зарплат, а моя единственная цель – победа в Кубке. Совместить это не так-то просто»