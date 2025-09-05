Драйзайтль о Макдэвиде: «Хочу, чтобы он оставался в «Эдмонтоне» как можно дольше, хочу побеждать вместе с ним. Знаю, что ему здесь нравится»

Леон Драйзайтль высказался о ситуации с контрактом Коннора Макдэвида.

У капитана «Эдмонтона» остался еще один сезон по контракту с кэпхитом 12,5 млн долларов. 1 июля игрок получил право на продление соглашения с клубом.

Ранее Коннор Макдэвид сообщил , что не намерен спешить с продлением контракта. При этом он отметил, что его цель – выигрывать в Эдмонтоне.

«Конечно, я хочу, чтобы он оставался здесь как можно дольше, я хочу побеждать вместе с ним.

Но речь идет о нем и его семье, они примут решение, исходя из того, что лучше для них.

Я знаю, что ему здесь нравится, я знаю, что он чувствует себя здесь как дома, но на такое решение влияет множество факторов. Надеюсь, скоро что-нибудь станет известно», – сказал нападающий «Эдмонтона » Леон Драйзайтль .