Макдэвид о поражении в финале с «Флоридой»: «Справедливости ради, не только «Ойлерс» не знают, как их победить. Остальные клубы НХЛ тоже не могут их обыграть»
Коннор Макдэвид высказался о поражении «Эдмонтона» в финале с «Флоридой».
В плей-офф-2025 «Ойлерс» уступили «Пантерс» в финале Кубка Стэнли во втором сезоне подряд.
«Справедливости ради, не только «Эдмонтон Ойлерс» не знают, как их победить.
Похоже, остальные клубы лиги тоже не могут их обыграть», – сказал нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Sportsnet
