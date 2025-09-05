Макдэвид о поражении в финале с «Флоридой»: «Справедливости ради, не только «Ойлерс» не знают, как их победить. Остальные клубы НХЛ тоже не могут их обыграть»

Коннор Макдэвид высказался о поражении «Эдмонтона» в финале с «Флоридой».

В плей-офф-2025 «Ойлерс» уступили «Пантерс» в финале Кубка Стэнли во втором сезоне подряд.

«Справедливости ради, не только «Эдмонтон Ойлерс» не знают, как их победить.

Похоже, остальные клубы лиги тоже не могут их обыграть», – сказал нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид.