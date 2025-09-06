Никитин о 550-м матче в КХЛ: «1000 игр у Квартальнова – серьезный рубеж. Не думаю об этом, просто получаю удовольствие от процесса»

Игорь Никитин провел 550-й матч в качестве главного тренера в КХЛ.

ЦСКА под его руководством обыграл «Динамо » со счетом 6:2.

– Вы сегодня провели 550-й матч в регулярках КХЛ. Как оцените такое достижение? Есть ли у вас, как у Дмитрия Квартальнова, запал дойти до тысячи матчей?

– Тысяча матчей, наверное, серьезный рубеж. Поэтому рад за Дмитрия Вячеславовича. Честно говоря, не думаю об этом вообще. Просто получаю удовольствие от процесса и игры.

Смысла считать, мне кажется, нет никакого. Просто здорово находиться в коллективе. Для меня это очень важно, – сказал главный тренер ЦСКА .