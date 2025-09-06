Козлов о 3:4 от «Торпедо»: «Салават» провел хорошую игру, но допустил одну ошибку. Мы должны выигрывать матчи, где ведем в один гол»

Виктор Козлов высказался о поражении «Салавата» от «Торпедо» (3:4).

– Хорошие скорости. Обе команды показали хорошую игру. Я считаю, что мы провели хорошую игру, но допустили на одну ошибку больше и проиграли. То, что осталось в Нижнем Новгороде, остается в Нижнем Новгороде.

– Не раз подчеркивалось, что команда сейчас в экономном режиме. Сейчас можете сказать, что в этом матче «Салават Юлаев» начинал с позиции второго номера?

– Нет. Мы играли хорошо. Мы должны выигрывать такие игры, где ведем в один гол.

– Что скажете про дебют Щербакова и Петренко?

– Я считаю, что они сыграли неплохо. Дебют и в гостях, они неплохо справились.

– На ваш взгляд, ошибки были больше психологические или тактические?

– Думаю, и то, и другое. Важно быть уверенным и продолжать играть так же, когда ведешь, а не запускать этот страх ошибки себе.

– Когда вернется Жаровский, и почему вместо него поставили именно Петренко?

– Нет определенных сроков. Поставили Петренко, потому что он хорошо потренировался перед этой игрой, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева».