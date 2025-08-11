Зюзин о «Салавате Юлаеве»: «Болельщики близки к панике, я такие настроения отбрасываю. Мне ближе подход НХЛ, там нет негатива. Даже «Сан-Хосе» сейчас находит много позитива»

Андрей Зюзин призывает болельщиков «Салавата Юлаева» не паниковать.

– Две недели назад мы общались – и вы говорили, что «Салават Юлаев» без запуска молодежной вертикали обречен. С тех пор что-то изменилось?

– И в Уфе, и в других городах республики ко мне подходят болельщики – с чем-то соглашаются, с чем-то спорят. Но в целом настроения, близкие к паническим. Ушла группа легионеров, по-прежнему нет среднего звена, кадровый дисбаланс.

Тем более что за эти дни «Толпар » провел три матча – с Нижнекамском и Тольятти. К сожалению, три поражения. И это мы говорим о клубе, который когда-то был одним из ведущих в МХЛ , а в последний год выпал во второй дивизион этой лиги – Серебряный.

Но, честно говоря, панические настроения отбрасываю – наоборот, болельщиков успокаиваю. Мне ближе североамериканский подход – во всем искать если не плюс, то решение проблемы. В НХЛ вы никогда не услышите никакого негатива. Даже мой первый клуб «Сан-Хосе », который завалил прошедший сезон, умудрился в нем найти много позитива (смеется).

– Что позитивного сегодня есть у «Салавата»?

– Авторитетный тренер, перспективная молодежь – например, Вязовой , Жаровский, Цулыгин, лидер раздевалки Панин, последние из легионеров-могикан – Ливо и Хмелевски. Ну и так далее.

Если все эти карты сыграют и если не будет синдрома второго сезона, то есть шанс избежать кризиса, – сказал бывший защитник уфимцев.