Козлов о молодежи «Салавата»: «Хотим увидеть их потенциал. Смотрим, кто испугался, а кто нет, кто выдерживает единоборства и ритм игры. Объем работы большой»
– Сегодня многие ребята играли первый раз на взрослом уровне, многие – после травм.
Очень рад, что вернулся Кузьмин. Он неплохо выглядел, держал единоборства, не боялся играть. Надеюсь, этот матч придаст ему уверенности.
Для всех остальных ребят это позитив. Сейчас они поняли, что такое взрослый хоккей, как нужно работать, к чему нужно стремиться. Опять же, хвалить никого не надо, всем есть над чем работать.
– Что вы хотите видеть от молодых игроков?
– Мы хотим увидеть их потенциал, на что они способны. Тренироваться – это одно, играть двухсторонние матчи – это второе, а играть товарищеские матчи против другой команды перед нашими болельщиками – это третье.
Смотрим, кто испугался, а кто нет, кто выдерживает единоборства и ритм игры, потому что объем работы большой.
На этом мы и акцентировали внимание ребят, чтобы они работали в две стороны: как в атаке, так и в обороне.
– Завтра ждать оптимальный состав?
– С нашей стороны будет приблизительно оптимальный вариант.
– Как проходит адаптация новичков?
– Она еще идет. Мы отработали только две недели. Ребята привыкают к нашим принципам, к нашему стилю, к нашему тренировочному процессу. Главное, мне нравится, что они слушают, терпят и работают.
– Есть ли шансы у Жаровского повторить прошлогодний маршрут Демидова, прямо сейчас закрепиться в основе и вырасти в большую звезду?
– Я считаю, для нас это было бы неплохо, а там все в его руках, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов.