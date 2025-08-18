Козлов о молодежи «Салавата»: «Хотим увидеть их потенциал. Смотрим, кто испугался, а кто нет, кто выдерживает единоборства и ритм игры. Объем работы большой»

Виктор Козлов высказался после предсезонного матча с «Автомобилистом» (2:3 ОТ).

– Сегодня многие ребята играли первый раз на взрослом уровне, многие – после травм.

Очень рад, что вернулся Кузьмин . Он неплохо выглядел, держал единоборства, не боялся играть. Надеюсь, этот матч придаст ему уверенности.

Для всех остальных ребят это позитив. Сейчас они поняли, что такое взрослый хоккей, как нужно работать, к чему нужно стремиться. Опять же, хвалить никого не надо, всем есть над чем работать.

– Что вы хотите видеть от молодых игроков?

– Мы хотим увидеть их потенциал, на что они способны. Тренироваться – это одно, играть двухсторонние матчи – это второе, а играть товарищеские матчи против другой команды перед нашими болельщиками – это третье.

Смотрим, кто испугался, а кто нет, кто выдерживает единоборства и ритм игры, потому что объем работы большой.

На этом мы и акцентировали внимание ребят, чтобы они работали в две стороны: как в атаке, так и в обороне.

– Завтра ждать оптимальный состав?

– С нашей стороны будет приблизительно оптимальный вариант.

– Как проходит адаптация новичков?

– Она еще идет. Мы отработали только две недели. Ребята привыкают к нашим принципам, к нашему стилю, к нашему тренировочному процессу. Главное, мне нравится, что они слушают, терпят и работают.

– Есть ли шансы у Жаровского повторить прошлогодний маршрут Демидова, прямо сейчас закрепиться в основе и вырасти в большую звезду?

– Я считаю, для нас это было бы неплохо, а там все в его руках, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева » Виктор Козлов .