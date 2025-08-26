Гатиятулин после 1:6 от «Автомобилиста»: «Дали молодым ребятам почувствовать ответственность на уровне КХЛ. У нас идет работа над усилением пары позиций, надеюсь, закроем их к началу сезона»

Анвар Гатиятулин подвел итоги предсезонного матча с «Автомобилистом» (1:6).

– Почему команда так много пропустила сегодня?

– Мы сегодня дали нашим молодым ребятам почувствовать больше ответственности на уровне КХЛ . Понятно, что наделали много ошибок, проиграли много единоборств. Им есть над чем задуматься, и нам тоже.

– «Автомобилист» как-то поменялся по сравнению с плей-офф?

– Да, они стали играть активнее, в прошлом сезоне было по-другому, они добавляли в активности только если уступали в счете. Основной их чертой было ожидание ошибок соперника, сейчас рисунок поменялся. Интересный был матч.

– Вы смогли решить задачи предсезонной подготовки на этом турнире?

– Задачи как всегда – смотреть сочетания, нарабатывать связки. У нас идет работа над усилением пары позиций, надеюсь, к началу сезона мы их закроем, потому что видно, что в этом есть необходимость.

– Этот результат говорит, что молодежь пока «сырая»?

– Предсезонная подготовка для того и нужна, чтобы ребята почувствовали уровень КХЛ. Это наш ближайший резерв, мы на них рассчитываем, об этом всегда говорим.

Сегодня и перед матчем, и по ходу игры говорили, что это хороший шанс проявить себя. В первую очередь хотим видеть от парней энергию, желание и мысль. В каких-то моментах мы это видели, а кто-то еще, наверное, не готов полноценно играть против команды КХЛ.

– Михаил Бердин играл до последнего, несмотря на счет. Это был изначальный план?

– Мы двигаемся по изначальному плану – Бердин должен был провести два матча, в следующей игре выйдет Билялов .

– Как реагировать на это поражение? Понятно, что летний матч, но счет крупный.

– Повторюсь, задачей было посмотреть молодых ребят, дать им ответственность, чтобы они почувствовали, каково это. Даже если кто-то не готов оказался, это хороший опыт, потому что на сегодняшний день это наш ближайший резерв.

– «Автомобилист», получается, стал сильнее?

– Они и в прошлом году были одной из сильнейших команд, сейчас новых ребят подписали. Атакующий потенциал у них хороший. Но в лиге нет команд, с которыми можно просто играть и всегда побеждать. У нас тоже достаточно козырей.

– Михаил Бердин и в сезоне будет так рисковать с выходами на игру клюшкой?

– Наш активный хоккей подразумевает риск, но риск должен быть разумным, объясняем это всем ребятам, – сказал главный тренер «Ак Барса » Анвар Гатиятулин.