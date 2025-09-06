Крикунов о сезоне во главе «Сочи»: «Он станет для меня 40-м на посту главного тренера и, думаю, последним. Но я все равно чувствую волнение. Так и должно быть»
Владимир Крикунов ожидает, что сезон в «Сочи» станет для него последним в карьере.
75-летний специалист вернулся к работе в Фонбет Чемпионате КХЛ после 4-летнего перерыва.
«Этот сезон станет для меня сороковым на посту главного тренера и, думаю, последним. Вроде бы уже все видел в хоккейной жизни. Но я все равно чувствую волнение. Так и должно быть.
Но я чувствую вместе с тем и огромную радость от того, что могу поработать с этими молодыми ребятами. Мы говорим с ними на одном языке. На языке хоккея», – сказал Крикунов.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: телеграм-канал «Сочи»
