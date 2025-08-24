Хайруллин о Крикунове в «Сочи»: «Первоклассный тренер, сохранил силы и задор. В 75 лет вижу себя сидящим в кресле напротив ТВ, по которому показывают хоккей»

Марат Хайруллин высказался о назначении Владимира Крикунова тренером «Сочи».

– У вас есть любимая история от Крикунова?

– Ой, у него их целая кладезь! Я этим летом сдавал экзамен в Уфе в Высшей школе тренеров. И принимал его кто бы вы думали?

– Неужели Крикунов?

– Именно!

– Завалил?

– Скорее помог. Студенты, такие как я, все ждали, что он о тренировках каких-то расскажет, упражнениями поделится. А Владимир Васильевич в основном истории из жизни травил. У него их целое море. Игроков «Сочи » определенно ждет познавательный сезон.

– Удивились, когда в 75 лет Крикунов решил в КХЛ вернуться?

– Однозначно. Он же сам в прошлом году говорил: «Все, с тренерством закончено, буду забор на даче в Юрмале достраивать». Но в итоге решил, что строить команду интереснее.

Рад, что у Владимира Васильевича сохранились силы и задор для этой непростой работы. А то, что он тренер первоклассный – ни для кого не секрет.

– Себя в 75 лет видите в хоккее?

– Вижу. Сидящим в кресле напротив телевизора, по которому показывают хоккей. Я, конечно, люблю хоккей, он всегда во мне будет, но в 75, пожалуй, только в таком формате... – сказал нападающий СКА Марат Хайруллин.