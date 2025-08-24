  • Спортс
  Крикунов о «Сочи»: «Хотим агрессивно играть в атаке и обороне, жестко в отборе. Нужен лидер, чтобы сплотить и держать команду – Дедунов этот человек, уверен»
Крикунов о «Сочи»: «Хотим агрессивно играть в атаке и обороне, жестко в отборе. Нужен лидер, чтобы сплотить и держать команду – Дедунов этот человек, уверен»

Владимир Крикунов рассказал о предсезонной подготовке «Сочи».

«Мы хотим агрессивно и активно играть в атаке и в обороне. Хотим, чтобы ребята жестко действовали в отборе, с отбора быстро уходили в атаку и старались каждую атаку довести до броска.

Мы такая команда, когда из каждого момента нам нужно выжимать максимум. И при потере необходимо тут же переходить к активной обороне.

Ну, и важно в своей зоне грамотно сыграть, не дать противнику много шансов. Все это мы сейчас отрабатываем на тренировках.

Всегда внутри коллектива должен быть неформальный лидер, который будет «держать» команду. Уверен, что Паша Дедунов как раз тот человек, который сможет команду сплотить и объединить», – сказал главный тренер «Сочи». 

